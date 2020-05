Pas-de-Calais : la Marine nationale découvre et détruit une vingtaine d'obus sur le littoral

La Marine nationale, lors d'une opération de détection de munitions non explosées sur les plages de la côte, a découvert ce jeudi deux obus et six mortiers à Saint-Étienne-au-Mont, sur le littoral du Pas-de-Calais. Elle a également détruit ce vendredi 20 obus à Oye-Plage.

Lors de ses opérations régulières de détection et de neutralisation des obus non explosés en mer et sur les plages françaises, la Marine nationale a découvert et détruit ce jeudi et ce vendredi, une vingtaine d'obus et 6 mortiers sur le littoral du Pas-de-Calais.

Ce jeudi, les militaires ont neutralisé 6 mortiers de 81 mm et 2 obus de 60 mm au niveau de Saint-Etienne-au-Mont. La même journée, en Normandie, ils ont contre-miné 7 obus à Réville.

Le lendemain, ce sont 20 obus de 4,7 cm qui ont été neutralisés à Oye-Plage. L'opération s'est faite en concertation avec la réserve naturelle du Platier d'Oye pour ne pas troubler la nidification d'une espèce protégée. Au total, ces munitions représentent 15,6 kg de TNT.