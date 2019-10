Pas-de-Calais : une famille retrouve le chauffage après une coupure de gaz et un reportage de France Bleu

Houdain, France

"C'est un parcours du combattant" qui a pris fin, de l'aveu même de la CSL de l'Artois (Confédération Syndicale des Familles) qui est venue en aide à cette famille de 5 personnes dont 3 enfants. Lundi matin, le fournisseur de gaz, Engie (ex-GDF-Suez), décide de leur couper leur alimentation comme le raconte le papa :

On s'est levé lundi, on n'avait plus de gaz sans préavis ni courrier ni appel !

Depuis plus d'un an, l'entreprise réclamait un impayé de 300€. La famille continuait de s'acquitter d'autres factures de gaz, mais celle-là, elle ne comprenait pas d'où elle venait compte tenu de la consommation en baisse du foyer et refusait de la payer. La goutte d'eau a été une facture de 72€ (datée du 15 septembre avec une injonction à payer avant le 5 septembre !) reçue il y a 3 semaines et qui n'a pas été réglée. Depuis, c'était donc le système D avec un bébé de 18 mois : "Il est asthmatique, il a des problèmes respiratoires", s'inquiète la maman qui dort du coup avec son bébé pour le garder au chaud. Le père raconte les réveils dans le froid depuis le début de la semaine :

J'allume le four électrique pour chauffer la cuisine, on en est là !

France Bleu Nord a contacté Engie qui a rappelé cette famille dans la foulée et le gaz était rétabli ce mercredi soir, pour le plus grand plaisir de la famille qui s'est engagée à payer sa dette avec un échelonnement.