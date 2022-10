Pas-de-Calais : voici la liste des 7 stations essences réservées aux véhicules prioritaires

La préfecture rappelle ce matin dans un communiqué qu'il ne s'agit "pas d'une situation de pénurie mais bien de difficultés de distribution, principalement en gazole".

ⓘ Publicité

Jeudi, un accord a été signé entre 7 stations essences et la préfecture du Pas-de-Calais afin qu'un dispositif d'urgence soit mis en place. L'accès à ces stations est réservé aux véhicules prioritaires. L'opération est reconduite ce vendredi depuis 10 heures ce matin.

Voici la liste des secteurs concerné par le dispositif : police, gendarmerie, défense, sapeurs-pompiers, douane, services de déminage, activités hospitalières, établissements et services sanitaires sociaux et médico-sociaux, professionnels de santé, ambulances, VSL et taxi conventionnés, collecte-transport de sang et d’organes, distribution de produits pharmaceutiques et de produits de santé, services de soin à domicile, pompes funèbres et soins des défunts, organisations secouristes, services pénitentiaires, services des routes du Conseil départemental et véhicules liés aux interventions d’urgence (ENEDIS, GRDF, DIR, sociétés d’autoroute, dépannages routiers).

Les 7 stations indiquées par la préfecture ont été réapprovisionnées cette nuit :