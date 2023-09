Pas de camp de migrants à Menton précise le préfet des Alpes-Maritimes

Face aux différentes déclarations annonçant un afflux de migrants à la frontière franco-italienne à Menton ces prochains jours, face aux sonnettes d'alarmes tirées par plusieurs responsables politiques autour d'un grand camp de migrants dans la cité mentonnaise, le préfet des Alpes-Maritimes a pris la parole ce lundi et précisé les choses. "Il n'y aura pas de camp de migrants à la frontière, à Menton" a répété Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. En revanche, le représentant de l'Etat reconnait qu'il faut anticiper une possible venue de plusieurs personnes en provenance de Lampédusa. C'est pour cette raison qu'une organisation est dors et déjà réfléchie. Un hôtel va être réquisitionné pour les mineurs. Un terrain avec des locaux mis à disposition par la mairie de Menton, juste à côté du poste frontière, pourrait servir de site d'arrivée dans lequel les autorités pourraient juger d'un accueil ou d'une reconduction à la frontière. Une proposition parmi d'autres qu'examine la préfecture qui envisage d'autres possibilités, toujours dans l'idée de faciliter le travail de la PAF (la Police de l'Air et des Frontières). Un travail qui est, de toute façon, effectué quotidiennement. Le préfet a, par exemple, expliqué qu'entre le 8 et les 14 septembre dernier, 1500 interpellations ont eu lieu à la frontière.

