Pas de cantine ni de garderie dans plusieurs écoles de Pau en raison d'un mouvement de grève ce vendredi

Un mouvement de grève nationale touche plusieurs écoles de Pau ce vendredi 19 novembre. Il concerne les services du périscolaire et de la restauration, c'est-à-dire la garderie et la cantine. Ces services ne seront pas assurés dans une dizaine d'écoles de la ville.

De nombreux écoliers palois sont privés de cantine dans leur établissement ce vendredi 19 novembre. Les services de restauration ainsi que les services périscolaires sont en grève toute la journée. Dans plusieurs établissements, les services du midi, ainsi que la garderie du soir ou du matin ne sont pas assurés, aucun enfant ne seront accueillis sur ces temps.

Une dizaine d'établissements palois sont concernés, comme l'école Henri IV, l'école Lapuyade, ou Nandina Park. Certaines écoles assurent uniquement l'accueil du matin, et non celui du soir, d'autres ne sont affectées que sur la restauration, et certains établissements continuent aussi de fonctionner normalement.

La liste des établissements scolaires affectés par la grève à Pau

Quatre Coins du Monde : accueil du matin, du midi et du soir fermés

Arc-en-ciel : accueil du matin et du soir ouverts, repas livrés

Bosquet : accueil du midi et du soir fermés, accueil du matin ouvert

Bouillerce : accueil du midi et du soir fermés, accueil du matin ouvert

Buisson : accueil du midi et du soir fermés, accueil du matin ouvert

Curie : accueil du midi et du soir fermés, accueil du matin ouvert

Fleurs : accueil du matin, du midi et du soir fermés

Henri IV : accueil du matin, du midi et du soir fermés

Hippodrome : accueil du matin et du soir ouverts, repas livrés

Lapuyade : accueil du matin, du midi et du soir fermés

Lauriers : accueil du matin et du soir ouverts, repas livrés

Lavigne : accueil du midi et du soir fermés, accueil du matin ouvert

Lilas : accueil du matin, du midi et du soir fermés

Marancy : accueil du midi et du soir fermés, accueil du matin ouvert

Marca : accueil du matin et du soir ouverts, repas livrés

Nandina - Park : accueil du matin, du midi et du soir fermés

Phoebus : accueil du midi et du soir fermés, accueil du matin ouvert

Sarrailh : accueil du matin et du soir ouverts, repas livrés

Léon-Say : accueil du matin, du midi et du soir fermés

Trianon : accueil du matin fermé, accueil du soir ouvert, repas livrés

Liste à retrouver sur le site de la Ville de Pau.