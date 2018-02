Dans de nombreuses écoles maternelles et élémentaires d'Aix-en-Provence, il n'y aura pas de cantine et parfois même pas de garderie ce jeudi 22 février à cause d'un mouvement de grève de la Fonction publique territoriale.

Aix-en-Provence, France

Chers parents, vous allez devoir vous organiser ce jeudi 22 février car de nombreuses écoles, maternelles et élémentaires, d'Aix-en-Provence n'assureront ni la cantine, ni même parfois la garderie pour vos enfants. Les agents de la Fonction publique territoriale sont en grève. Dans certaines écoles, les enfants ne pourront pas non plus apporter leur propre pique-nique. Le détail des écoles concernées par la grève ci-dessous :

La grève concerne à la fois des écoles maternelles et des écoles élémentaires d'Aix-en-Provence - Mairie d'Aix-en-Provence

La mairie d'Aix-en-Provence n'est pas tenue d'assurer un service minimum d'accueil - Mairie d'Aix-en-Provence

Pas de service minimum d'accueil en cas de grève

La mairie d'Aix-en-Provence le rappelle sur son site internet, d'après la loi du 20 août 2008, elle n'a pas le droit d'organiser un service minimum d'accueil quand la grève concerne la cantine et la garderie. Elle n'est tenue d'assurer ce service d'accueil minimum qu'en cas de grève des enseignants.

Grève aussi pour l'accueil de la petite enfance à Martigues

La grève des agents de la Fonction publique territoriale concerne Aix-en-Provence mais également Martigues. Certaines structures Multi-accueil collectifs de la ville, Mac, ne pourront pas accueillir les enfants ce jeudi 22 février. La Mac Maitrerobert et la Mac du Huit-mai seront fermées. La Mac La Couronne et la Mac Pelletan seront ouvertes mais en horaires réduits. De 8 heures à 17 heures 30 pour La Couronne et de 8h45 à 16h30 pour Pelletan.