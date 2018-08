Paris, Île-de-France, France

Il n'y aura pas de centre temporaire d'accueil pour migrants rue des Poissonniers (18e arrondissement de Paris). Les riverains étaient opposés à cette ouverture et ont obtenu gain de cause ce jeudi. Le Préfet de Paris Michel Cadot les a entendus. Il a renoncé. Il a décidé d'ouvrir un autre lieu d'accueil temporaire dans le 6e arrondissement de Paris.

Cela faisait une semaine que les riverains protestaient contre l'ouverture de ce centre pour migrants dans un gymnase de la RATP. Ils avaient même bloqué l'entrée de ce gymnase qui se trouve juste à côté de leur immeuble. Les riverains expliquaient qu'il n'y avait pas eu de concertation, qu'ils n'avaient pas été avertis de cette installation.

Même si la préfecture de Paris avait précisé que la gestion des migrants serait très réglementée et que cet accueil était temporaire, les habitants n'avaient pas cédé. Mercredi, le directeur de cabinet du préfet de la région s'était rendu sur place mais il n'avait pas réussi à convaincre les riverains.

Le Préfet de Paris a donc choisi de les écouter. Il a renoncé à ce gymnase. Il a choisi un autre lieu dans le 6e arrondissement.

Dans un communiqué , il explique : "Il est de ma responsabilité de répondre aux inquiétudes des riverains et en même temps de tout faire pour ne pas voir se reconstituer de grands campements de migrants sur la voie publique. Ils sont non seulement indignes pour ces personnes qui sont à la rue et constituent de véritables nuisances pour les riverains. C’est pourquoi les services de l’Etat et ses partenaires travaillent quotidiennement à la recherche de solution d’hébergements temporaires et pérennes. Nous ouvrirons ainsi à la mi-septembre un nouveau centre d’hébergement à Paris qui accueillera pour plusieurs mois 150 migrants et 100 réfugiés. Ils seront accompagnés dans leurs démarches administratives, sociales et sanitaires par les services de l’Etat et l’association gestionnaire du site."