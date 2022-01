Pas de cérémonies de vœux : "on s'éloigne de la population" regrette Jean-Michel Monteil, maire de Beynat

Comme l'an dernier les traditionnelles cérémonies de vœux organisées par les communes sont interdites en raison de l'épidémie. En Corrèze rares sont les communes qui n'ont pas la leur durant le mois de janvier. Le maire y fait en général un discours pour dresser un bilan de l'année et évoquer les projets à venir, avant de proposer le verre de l'amitié, la galette des rois où même un vrai buffet dînatoire.

Un temps de rencontre avec les habitants et les nouveaux arrivants

Un cérémonial immuable mais d'une grande importance explique le maire de Beynat, Jean-Michel Monteil. "C'est la rencontre avec les habitants" souligne-t-il. Un moment privilégié pour discuter avec ses administrés, les connaître un peu mieux, prendre de leurs nouvelles, rencontrer aussi les nouveaux arrivants sur la commune spécifiquement invités chaque année à Beynat. Entre 150 et 200 personnes assistaient chaque année à la cérémonie. "_Je sens qu'on s'éloigne un tout petit peu de la population "_. Jean-Michel Monteil cherche une formule pour compenser ce manque de lien dans le courant de l'année si le covid le permet bien sûr.

Ça faisait une petite somme" Marie-Claire Bénard, gérante du Mini Marché de Lagarde-Marc-la-Tour

Les habitants de Beynat sont unanimes pour dire aussi l'importance de cette cérémonie. Françoise y venait chaque année. "On retrouve tous les gens du village et moi je trouve que c'est bien agréable". Mais elle trouve l'annulation de ces vœux somme toute normale et prudente vu le contexte, comme la majorité des autres habitants. Il y a des perdants en revanche. Ce sont les commerçants qui fournissaient qui les boissons, qui les galettes ou le buffet. Marie-Claire Bénard tient le Mini Marché de Lagarde-Marc-la-Tour. Pour la cérémonie des vœux de la commune c'est elle qui s'occupait de tout : repas et galettes comprises. "Ça faisait une petite somme effectivement. Sur le mois de janvier qui est un mois plus calme c'est marquant"