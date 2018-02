L'exploitant du réseau de chaleur informe les habitants de vingt-deux bâtiments de Vandoeuvre dans l'agglomération de Nancy que ce mercredi 14 février des travaux de réparation des canalisations vont avoir des conséquences. De midi à 22 heures, pas de chauffage et pas d'eau chaude !

Lorraine, France

En cause, "une fuite située rue de Belgique" à Vandoeuvre, dans l'agglomération de Nancy, indique dans un communiqué la société S.E.E.V., Services Energétiques et Environnementaux de Vandoeuvre. La filiale de Dalkia, exploitant du réseau de chaleur du Grand Nancy à Vandoeuvre, informe de la mise en place de travaux sur des canalisations ce mercredi 14 février avec des conséquences pour les habitants de vingt-deux bâtiments de la ville : pas de chauffage et pas d'eau chaude de midi à 22 heures !

S.E.E.V dit avoir prévenu les syndics, bailleurs, services de la ville de Vandoeuvre et de la Métropole.

Les bâtiments concernés :

-Les bâtiments Perdrix, Rouge-Gorges, Rossignols, Roitelets, Ramiers, Mouettes, Moineaux, Milans et Mésanges

-Les résidences Cérès, La Bruxelloise, Ardennes Belges, Chambord, Corvées-Jolies, Charmois, Montet-Octroi et Montet-Europe

-Le groupe scolaire du Charmois, les Restos du coeur, le château du Charmois, la cité universitaire du Charmois et l'AGI/Crous

L'entreprise laisse un contact à disposition des usagers 03 83 55 33 73 ou infos.travaux.seev@dalkia.fr