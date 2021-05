Pas de corrida en juin à Saint-Sever mais une course landaise organisée

La traditionnelle corrida des fêtes de la Saint-Jean n'aura pas lieu cet été à Saint-Sever. La municipalité assure cependant qu'une course landaise sera organisée le 26 mai. Un spectacle plus rentable pour la mairie.

Il n'y aura pas de fêtes de corrida en juin à Saint-Sever, comme c'est normalement la tradition lors des fêtes la Saint-Jean. Annulation de la corrida, mais maintien de la course landaise le 26 mai, assure la mairie ce vendredi 28 mai dans un communiqué de presse. L'organisation de cette dernière est plus rentable. "Les contraintes sanitaires encore en vigueur ne nous permettent pas d’envisager sereinement l’organisation de la corrida des fêtes avec la qualité qui répond à nos exigences. C’est pourquoi, après avoir renoncé à l’édition 2021 des fêtes populaires, le Comité des Fêtes se voit aussi dans l’obligation d’annuler la corrida", annonce la municipalité dans le communiqué.

L'organisation d'une corrida n'est pas rentable dans ces conditions

La mairie n'avait pas annoncé de cartel, ni vendu de billet. Selon le comité des fêtes de la ville, l'organisation d'une corrida n'est pas rentable zn raison des contraintes sanitaires : les arènes ne peuvent accueillir que 1000 personnes, alors qu'elles contiennennt 3000 places. L'organisation d'une corrida, qui représente un gros coût financier pour la mairie, n'aurait pas été rentable.

Cependant, une course landaise aura bien lieu le 26 mai. L'organisation de celle-ci est plus rentable pour la municipalité : "Nous tenons ensemble à maintenir nos traditions taurines. La commission course landaise organisera ainsi la première course landaise formelle de l’été comptant pour le challenge Landes Béarn samedi 26 juin à 18 h".

Celle-ci se tiendra aux arènes Henri Capdeville, avec la Ganaderia DAL – Michel Agruna – Cuadrilla Christophe Dussau, une cuadrilla avec 14 titres de champions de France. "Cet événement se tiendra évidemment dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et avec une jauge de 1000 personnes maximum", précisent le comité des fêtes et la municipalité.