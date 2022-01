Pas de corsos pour la 88e Fête du Citron à Menton

La Fête du Citron de Menton s'aligne plus ou moins ce mardi sur la position du Carnaval de Nice. Maintenue oui, mais cette 88ème édition ne peut se tenir "sous sa forme habituelle" fait savoir le maire Yves Juhel via un communiqué ce mardi. Si le maire de Nice n'imagine pas un grand corso, celui de Menton est plus catégorique : d'ores et déjà, corsos et jardins de lumières sont annulés pour cette Fête du Citron 2022. Reste "l'exposition de motifs d'agrumes dans les jardins Biovès (...) librement accessible à tous."

La mairie promet également "quelques surprises" et des moments festifs, dont le détail sera dévoilé dans les prochains jours. "La Ville de Menton entend maintenir l'esprit de la Fête du Citron et préserver l'activité des hôteliers, des restaurateurs et de tous les commerçants" indique la mairie.