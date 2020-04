Pas de coupes départementales pour les footballeurs du Limousin

A chaque fois c'est une fête, un événement pour nos clubs de foot locaux que ce soit chez les garçons ou les filles, mais cette année cela n'aura pas lieu. En Limousin aucun club ne va soulever de coupe départementale.

Chaque District (l'instance qui organise les compétitions départementales) a suivi les consignes de la Fédération Française de Football et met fin prématurément à ce tournoi. Il s'arrête en 8° de finale pour la plupart des clubs encore en lice.

_"On arrête cette compétition pour laisser une petite chance aux championnats de reparti_r, explique Philippe Lafrique, président du District de la Creuse. En annulant la coupe, on se laisse les weekends du mois de mai et juin pour finir la saison régulière si jamais cela est possible."

Du jamais vu

C'est une situation inédite. En Haute-Vienne et en Corrèze, la Coupe départementale a toujours eu lieu, même au cœur de la seconde guerre mondiale. Seule la Creuse a connu une année blanche lors de la saison 1944-1945, en pleine libération de la France.

Et le championnat alors ?

Pourra-t-on jouer la fin des championnats départementaux et régionaux ?

"La Fédération Française donnera son avis le 15 avril, une fois que le gouvernement aura pris une décision sur la suite du confinement, détaille Philippe Lafrique. On se laisse jusqu'au 30 juin pour finir cette saison, peut-être qu'on ne pourra jouer que 2 ou 3 matches."

"Pour chaque département, il y'aura bien sûr un classement. A priori, on s'oriente vers la possibilité de faire monter les clubs leaders en division supérieure, mais de ne pas sanctionner les derniers avec une relégation. Tout cela dit être tranché au plus haut niveau. Rendez vous le 15 avril pour y voir plus clair."