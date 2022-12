Pas de coupures de gaz pour les particuliers cet hiver, assure GRDF

Aura-t-on du gaz cet hiver ? On se prépare à de très fortes tensions sur le réseau électrique , mais la question se pose aussi pour le gaz.

Car, entre la reprise économique post-Covid très gourmande en énergie, la guerre en Ukraine qui fait que la France n'est plus alimentée en gaz russe, et le fait que près de la moitié de nos centrales nucléaires est à l'arrêt , la distribution de gaz pourrait, elle aussi, être contrariée.

Coupures pour les entreprises et industriels

C'est pourquoi GRDF (Gaz Réseau Distribution France) a dessiné les perspectives pour cet hiver, ce vendredi 9 décembre. La bonne nouvelle, c'est d'abord que notre stock de gaz est plein, et que même dans le pire des cas, aucune coupure n'est prévue pour les particuliers.

"On risque d'avoir d'éventuelles coupures pour certains clients, mais elles ne viseront pas les particuliers", assure Alexandre Ducruet, directeur territorial de GRDF Marne-Ardennes. En revanche, des coupures pourront être envisagées pour les entreprises et les industriels dont la consommation est supérieure à 5 GWh par an (soit 5 millions de Kwh/an ; un foyer consomme en moyenne autour de 15 000 kWh par an.) Ces clients ont déjà été identifiés en préfecture (500 clients dans le Grand Est ; 5 000 en France).

Adopter les bons éco-gestes

Si le risque d'extrêmes tensions sur le réseau de gaz est envisagé par GRDF, l'inquiétude se concentre surtout sur la fin de l'hiver, selon le directeur territorial Marne-Ardennes. Alexandre Ducruet insiste néanmoins : les particuliers ne doivent pas pour autant se détourner de l'objectif de réduction de consommation. Le site Eco Gaz est là pour vous y aider.