Le Lot fait partie des trois départements d'Occitanie qui ne sont pas concernés par le couvre-feu pour l'instant. Et à entendre certains résidents et touristes venus pour les vacances, il flotte comme un air de liberté dans le département. Illustration dans le village de Montcuq.

Pas de couvre-feu dans le Lot : "on a un sentiment de liberté ici qu'on a peut-être pas ailleurs"

"Ici c'est le paradis". Ce sont tout simplement les mots qu'Aurore emploie lorsqu'elle parle de Montcuq. Cette commerçante habite à seulement quelques kilomètres du village et ne changerait d'air pour rien au monde. Cette parisienne d'origine adore ce coin du Lot, et encore plus en ce moment.

C'est la dernière poche de résistance" - Sylvie, une commerçante du marché.

Au marché de Montcuq, certains s'en amusent et parlent de la région comme d'une poche de résistance face au couvre-feu. "On est en zone libre" glisse même parfois malicieusement Xavier, un marchand de confiseries venues tout droit du Var. C'est que Xavier ne rigole qu'à moitié. Habitué aux marchés de la région Occitanie et souvent confronté au couvre-feu lorsqu'il démarre à des horaires très matinales, ce marchand n'a jamais de contraintes lorsqu'il fait son marché dans le coin.

Avec l'Aude et le Gers, le Lot fait en effet partie des trois départements de la région Occitanie à ne pas être concernés par le couvre-feu. Aucune restriction de sortie donc entre 21h et 6h du matin.

A quelques kilomètres du Tarn-et-Garonne

La commune de Montcuq, déjà habituée à voir venir des touristes chaque année, en accueille donc plus que d'habitude pour ces vacances de la Toussaint. Mais aussi de simples visiteurs d'une journée comme d'une soirée. Montcuq est à la frontière du Tarn-et-Garonne, un département concerné par le couvre-feu.

Je pense qu'on se sent plus libre dans le Lot" - Alain Lalabarde, le maire de Montcuq.

Plus de libertés pour l'instant donc dans le village selon le maire, mais aussi dans tout le département du Lot, "un département tranquille, toujours très apprécié par les visiteurs pour se dépayser et rester au calme". Preuve en est, selon Alain Lalabarde, le prix du marché de l'immobilier a grimpé dans le département depuis quelques mois, juste après le confinement.

Le Lot n'est pas pour autant à l'abri d'un couvre-feu dans les semaines et les jours à venir. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas encourageants. Le taux d'incidence vient ainsi de dépasser la barre des 100 pour 100 000 habitants dans le département.