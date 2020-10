Pas de couvre-feu en Berry mais des indicateurs inquiétants

Si l'Indre et le Cher ne passent pas en zone de couvre-feu, c'est le cas des départements voisins que sont le Loiret et l'Indre-et-Loire. En Berry, certains indicateurs sont presque aussi inquiétants.

L'Indre et le Cher échappent à un couvre-feu. De façon provisoire ? On ne le sait pas. Mais le Berry n'apparaît pas dans la nouvelle carte des départements concernées par le couvre-feu, qui a été dévoilée ce jeudi par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. En revanche, les départements voisins que sont le Loiret et l'Indre-et-Loire passent en couvre-feu.

Une hausse des hospitalisations et des réanimations

Dans son nouveau bilan publié ce jeudi, l'Agence régionale de santé montre que la circulation du virus accélère dans les deux départements berrichons. Un patient supplémentaire est admis en réanimation dans le Cher. Au total, six personnes sont en réanimation dans le Cher et sept dans l'Indre. Dans l'Indre, le taux d'occupation des lits de réanimation est actuellement de 70 % ; il est de 50% dans le Cher.

Les malades du Covid-19 hospitalisés sont également en hausse. On en compte désormais 51 dans le Cher (huit de plus par rapport au bilan mercredi) et 13 dans l'Indre (+1).

Le taux d'incidence ne change pas. Mais Santé Publique France publie désormais une carte du taux commune par commune. On constate ainsi que le taux d'incidence (nombre de personnes testées positives sur 100 000 habitants) est supérieur à 250 sur la ville de Bourges.