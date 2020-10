Pas de déprogrammation d'opérations au CHRU de Brest

L'hôpital de Brest se prépare à la seconde vague de Covid-19. Alors que tous les indicateurs montrent une dégradation de la situation sanitaire, le CHRU n'est pas encore trop touché avec seulement 10 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus dont 2 en réanimation. Néanmoins, l'établissement fait face à une activité soutenue depuis septembre.

Pas de déprogrammation massive

"Il y a une demande de soins importante hors Covid, avec des patients parfois plus lourdement atteints qu'avant la crise sanitaire, note la nouvelle directrice générale du CHRU de Brest Florence Favrel-Feuillade. C'est pourquoi il est important de conserver nos capacités de prise en charge." Pas question cette fois de déprogrammer massivement les interventions chirurgicales : l'activité de toutes les spécialités va se poursuivre parallèlement à la prise en charge des malades du coronavirus.

Florence Favrel-Feuillade, directrice générale du CHRU de Brest. © Radio France - Nicolas Olivier

Le professeur Eric Stindel, président de la commission médicale d'établissement, rappelle que "la population attend une offre de soins au moins égale à celle d'avant la pandémie. Mais après il faut être honnête, plus la vague Covid va monter plus ça va se tendre sur cet aspect de déprogrammation. On ralentira progressivement l'activité au minimum pour être capable de gérer la vague Covid, mais on l'arrêtera proportionnellement à la montée de la vague."

Le CHRU devra donc s'adapter en permanence pour limiter au maximum les déprogrammations. Avec toutefois un peu de marge puisque la capacité de réanimation pourra passer de 15 à 112 lits en situation de crise.