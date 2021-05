Pas de diffusion de la finale de Champions Cup dans les bars de l'hypercentre rochelais samedi

Les bars et restaurants de l'hypercentre de La Rochelle n'auront pas le droit de diffuser le match Stade Rochelais / Stade Toulousain samedi pour la finale de Champions Cup. La préfecture de Charente-Maritime publie ce mercredi un arrêté.

Pas de diffusion de la finale de la grande Coupe d'Europe samedi 22 mai sur les téléviseurs des bars et restaurants de l'hypercentre rochelais. La préfecture de Charente-Maritime a pris un arrêté en ce sens. L'objectif n'est pas d'empêcher les festivités mais d'éviter tant que possible les attroupements ingérables dans ce périmètre qui est connu pour être un lieu de rassemblement des supporters.

Ailleurs dans le département, les établissements pourront diffuser le match dans le respect des mesures sanitaires. C'est à dire que les terrasses ne peuvent être remplies qu'à 50 %, les clients doivent être assis et porter le masque. Et il est de la responsabilité de chaque exploitant de faire respecter ces mesures. Sans quoi ce sont eux qui seront sanctionnés.

Le maire de la Rochelle, Jean François Fountaine, soutient le préfet dans cette décision. En revanche, il reconnait qu'il n'est pas possible de restreindre les initiatives spontanées. Les rassemblements de supporters sur le Vieux Port en cas de victoire, comme ça a été le cas pour la demi-finale, seront tolérés.

Les bars et restaurants de l'hypercentre de La Rochelle ont interdiction de diffuser la finale de Champions Cup - Capture d'écran Préfecture de Charente-Maritime

Un important dispositif de sécurité et de secours va être déployé : les effectifs de police seront doublés, les pompiers ainsi que la SNSM se tiendront prêts dans le périmètre. Et puis le maire rappelle qu'à 21 heures c'est le couvre feu et qu'il faudra le respecter !