Pas de diffusion du handball féminin à la télé : le coup de gueule d'Alexandra Lacrabère

Son coup de gueule fait le tour des réseaux sociaux : l'internationale du Fleury Loiret Handball, Alexandra Lacrabère, ne comprend pas la non-diffusion du championnat de France de handball féminin cette saison à la télé en France. "On est championnes du monde et d'Europe, mais ça ne suffit pas !"

Orléans, France

Alexandra Lacrabère oscille "entre tristesse et colère". La joueuse du Fleury Loiret Handball et internationale française, a publié jeudi soir sur les réseaux sociaux un message pour s'insurger contre l'absence de diffusion du championnat de handball féminin cette saison à la télévision en France (en raison de l'échec des négociations entre la Ligue et BeinSports).

Notre sport peut mourir.

"Plus de handball féminin à la télévision peut entraîner la mort de notre sport !", écrit Alexandra Lacrabère. Ce vendredi, ce texte a déjà été partagé plus de 1 300 fois. "C'est un ras-le-bol et une grosse incompréhension , on nous avait demandé de gagner avant de passer à la télé : on est championnes d'Europe en titre, championnes du monde, vice-championnes olympiques ! Sur TF1, c'était des audiences extraordinaires [lors du dernier Euro en 2018], sur Bein pareil."

Alexandra Lacrabère, capitaine des Panthères, poursuit, interrogée par France Bleu Orléans : "les garçons seront toujours diffusés [sur BeinSports], mais pourquoi pas les filles ? Je ne sais pas. En tout cas, cette semaine lors de notre premier match de championnat, la salle était remplie à Bourg-de-Péage qui pourtant est un petit club, ce n'est pas anodin, les gens veulent nous voir jouer et on les en empêche !"

Venez encourager les Panthères dimanche à Orléans

Les fleuryssoises ont en effet battu Bourg-de-Péage, dans la Drôme, en ouverture du championnat de France mardi dernier (Ligue Butagaz Energie) 30 à 26. Elles reçoivent les nantaises du NLA dimanche 1er septembre, à 18 heures, au palais des sports d'Orléans.