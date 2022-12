Coupe du monde : pas de fan zone ce dimanche à Avignon pour la finale France-Argentine

Il n'y aura pas de fan zone à Avignon ce dimanche pour voir la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l'Argentine. Invitée du 6-9 ce matin sur France Bleu Vaucluse, l'adjointe aux Sports à la mairie d'Avignon, Zinèbe Haddaoui, explique qu'un tel dispositif est "assez complexe à mettre en place aussi rapidement". "Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de faire ça d'ici la fin de la semaine, explique-t-elle. Mais les gens se retrouvent de toute façon après pour fêter ça, et je crois qu'il y a plein d'endroits qui sont organisés pour que les matches soient visionnés".

Les Avignonnais qui veulent regarder le match ce dimanche après-midi pourront donc se reporter vers les bars, notamment ceux de la place Pie où les supporters ont déjà donné de la voix pour la demi-finale face au Maroc mercredi soir.

Les Bleus, qualifiés après leur victoire 2-0 face au Maroc , rencontreront l'Argentine pour remporter, peut-être, une troisième étoile de champions du monde.

"Content d'aller en finale avec la France et content du beau parcours du Maroc"

Zinèbe Haddaoui, qui a elle-même des racines françaises et marocaines, parle aussi d'une Coupe du monde "assez particulière pour ceux qui ont les deux nationalités". "Malgré la défaite du Maroc, on sent que tout le monde est content. Content d'aller en finale avec l'équipe de France, et content du beau parcours de l'équipe du Maroc", souligne-t-elle.