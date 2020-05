Pas de festival "Danses, musiques et voix du Monde" à Felletin cet été

C'est un des plus anciens festival de Creuse, et le plus fréquenté aussi. Felletin ne pourra pas accueillir début aout les groupes de danseurs qui viennent du monde entier.

C'est la première fois en 43 ans que le Festival de Felletin n'aura pas lieu. Ce maudit coronavirus nous ferme les portes du monde, et ne permet pas la venue des groupes de danseurs qui viennent de l'autre bout de la planète. Depuis 1977, "Danses, musiques et voix du Monde" nous fait entendre des accents et des rires de tous les pays. Une dizaine de groupes folkloriques anime les rues de la ville pendant 5 jours et musiciens et danseurs se produisent le soir sur scène.

"On imagine bien que les frontières vont rester fermées, précise Valérie Drouchon, la salariée de l'association "Les Portes du Monde", les groupes attendus ne pourront pas venir." Cette année, on attendait le Mexique, le Chili, la Colombie, le Lesotho, la Pologne, Bali, Madagascar, Porto-Rico et bien sûr le Limousin.

"On a le coeur serré"

"On accueille habituellement près de 30 mille personnes, nos spectateurs viennent de tout le département , mais aussi de toute la France. La mise en place des gestes barrières aurait été trop compliquée à faire respecter. Le soir, on se retrouve dans des salles de 800 places qui affichent complet." "On a le cœur serré, ça va faire très bizarre de retrouver Felletin sans musiques et sans animations à cette époque de l'année. On espère qu'on pourra s'en relever."

"Nous sommes un festival qui vit plus sur ses recettes que sur les subventions, ajoute Marie-Sévère Chabrat, la secrétaire de l'association, alors on espère bien redémarrer l'année prochaine et fêter dignement notre 43° édition." Sur son site internet, le festival nous donne déjà rendez vous du 4 au 8 août 2021.