Pas de festival mais des comédiens paradent à Avignon

Quelques compagnies de théâtre ont quand même fait le déplacement à Avignon. Elles jouent en respectant les mesures barrières. Elles entretiennent aussi l'esprit d'Avignon en paradant en ville, pour le plus grand plaisir des Avignonnais en manque de théâtre.

Pas de festival cette année à Avignon, mais il y a quand même quelques troupes dans les théâtres et les rues d'Avignon. D'habitude, plus d'un millier de spectacles sont proposés à Avignon pendant le mois de juillet. Parmi les rares compagnies à Avignon, certaines entretiennent la tradition avec d'exceptionnelles parades dans les rues.

Parade extraordinaire en juillet 2020.

Ils marchent en costumes dans la rue et s'arrêtent pour distribuer aux passants des tracts pour leur spectacle de Goldoni. La scène est habituelle en juillet à Avignon, mais cette année, elle est exceptionnelle et les passants retrouvent le sourire en voyant ces comédiens en costumes dans la rue.

Jacqueline s'est approchée pour prendre un tract dès qu'elle a entendu "mesdames et messieurs, nous sommes une des seules troupes de théâtre à Avignon cette année". Pour Jacqueline, "c’est triste sans festival. Ça nous manque. Ça donne de la joie, du bonheur. De voir ces jeunes comédiens dans la rue, c’est agréable. Avignon, c’est le festival !"

Le tambourin des comédiens a fait sortir Fabrice de sa boutique. Ce commerçant rêve du festival en voyant passer les comédiens : "ça fait plaisir même si c’est très peu. Ca nous dit qu’il y a un espoir pour l’année prochaine..."

Applaudir une troupe qui ose jouer à Avignon

À sa table en terrasse, Alain applaudit : "on se sentait seul au restaurant. Ça fait du bien dans la morosité ambiante de voir une troupe qui ose jouer". Jessica, parisienne en vacances à Avignon, prend en photo la parade : "ça fait plaisir de voir que malgré le Covid-19, il y a encore des troupes à Avignon".

En costume pour jouer Il Campiello de Goldoni, Julia est maquillée et en costume dans les rues d'Avignon. Cette comédienne a vu que "dès qu'on arrive dans la rue, les gens sont heureux. Ils avaient besoin de cette ambiance". Pendant le confinement, l'Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles a décidé de venir quand même à Avignon. Erwan porte aussi l'esprit d'Avignon : "être en parade, ça fait le festival. Les gens nous disent merci et on se dit qu'on est pas venus pour rien".

"Mesdames et messieurs, nous sommes une des seules troupes de théâtre à Avignon cette année..." Copier

Parade exceptionnelle dans les rues d'Avignon en juillet 2020 © Radio France - Philippe Paupert