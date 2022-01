Pas de galettes des rois dans les clubs et associations, les boulangers comptent sur les particuliers

C'est pourtant une tradition bien française. Au mois de janvier, on déguste une galette des rois au travail, à la fin d'une réunion d'association ou dans son club sportif. Mais pour la deuxième année consécutive, ces moments de convivialité sont proscrits. Et les boulangers en pâtissent.

C'est une tradition qui a du plomb dans l'aile avec la crise du Covid. Celle du partage d'une galette des rois au mois de janvier avec ses collègues de bureau, ses camarades d'associations ou ses copains de sport. Il y a comme quelque chose de sacré. "C'est une vraie tradition, un moment fort dans nos clubs" explique Olivier Bricard, le président du Stade Mayennais football. "C'est aussi un moment pour se poser, un moment de partage." Mais cette année, il n'y aura pas de galettes des rois pour les enfants ce mercredi à l'issue de l'entraînement contrairement aux habitudes. "C'est un crève-cœur mais si c'est pour le bien collectif, on l'accepte" poursuit Olivier Bricard.

Ni frangipane, ni brioche non plus dans les réunions de bureau des associations. Et c'est la deuxième année consécutive que ça se passe ainsi. "Toutes les galettes du mois de janvier prévues dans les clubs sont annulées" précise Anne Duval, coordinatrice de l'Orpal, cette association qui réunit près de 800 adhérents sur l'agglomération lavalloise. "La convivialité est le maître-mot de l'association donc cela fait énormément de mal à l'association. C'est un peu difficile à accepter mais nos adhérents comprennent la situation. Nous n'avons pas le choix."

Il y a également les vœux des maires qui n'auront pas lieu cette année. Et bien souvent, on y partageait une bonne galette. Alors pourquoi ne pas proposer autre chose. Voici l'idée de Sandrine Ribot, présidente de la Fédération des Boulangers en Mayenne : "on pourrait demander aux maires de commander les galettes chez nos artisans et qu'ensuite les boulangeries redistribuent les parts avec un système de bon. cela pourrait être une idée pour les personnes âgées qui sont seules."

Alors, autant de galettes annulées, c'est sûrement un manque à gagner pour les boulangeries. En réalité, pas tant que ça explique Frédéric Martin, boulanger à Mayenne et Châtillon : "l'an dernier, nous avions réussi à compenser avec les ventes de galettes aux particuliers. Nous avions produit environ la même quantité de galettes que l'année précédente mais ce sont beaucoup plus les particuliers qui achetaient pour une dégustation en famille".

Des écoles aussi ont organisé des ventes de galettes ou proposent des tombolas avec des galettes à gagner. Bref, les gourmands auront toujours une occasion de déguster une bonne frangipane.