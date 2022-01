Pas de gaspillage alimentaire dans les écoles d'Angoulême

Tous les jeudis soirs, les étudiants peuvent venir chercher les plats "en trop" du déjeuner du midi. Les repas, préparés avec des produits de qualité, souvent bio et traditionnels, ne seront pas gaspillés. Ils sont à la disposition, gratuitement, des étudiants, qui vivent dans la précarité, et ont rarement un budget alimentation conséquent. Tous les surplus des restaurants scolaires sont acheminés en moins de 2 heures et placés dans des frigos, pour éviter la rupture de la chaîne du froid. Le vendredi soir, ce sont les surplus du lycée Marguerite de Valois qui sont offerts à l'épicerie sociale des étudiants.

Les petits plats dans des pots de confiture au frigo © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage à l'épicerie solidaire des étudiants à Angoulême Copier

Interview de Marie-Line Huq, diététicienne à l'épicerie solidaire des étudiants Copier