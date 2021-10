Pas de giratoire, mais des bandes rugueuses pour inciter les automobilistes à ralentir

Un radar fixe et des bandes rugueuses devraient être installés entre Béziers et Murviel-lès-Béziers pour ralentir la vitesse des conducteurs. 85% des 11.000 véhicules empruntant cet axe roulent à plus de 80 km/h. Le maire de Corneilhan réclame toujours un rond-point après la mort d'une jeune femme.

Corneilhan n'aura pas de giratoire. En tout cas pas pour l'instituant. Son maire Bertrand Gelly demande depuis des mois l'aménagement d'un rond-point pour sécuriser la sortie de cette commune au nord de Béziers.

En mars dernier, une jeune automobiliste de 19 ans est décédée après avoir été violemment percutée par une autre voiture (accident faisant cinq blessés) qui s'apprêtait à emprunter cette départementale D154. Ce carrefour, considéré comme dangereux par de très nombreux riverains, est emprunté chaque jour par plus de 11.000 automobilistes et un peu moins de 500 camions entre Béziers et Murviel-lès-Béziers.

Trafics - Mesures réalisées du 24/03 au 06/04/2021 © Radio France - Conseil départemental 34

85% des 11.000 véhicules empruntant quotidiennement cet axe ne respectent pas le code de la route

Par ailleurs, les 80 km heures sont loin d'être respectés à en croire l'enquête menée au printemps par un expert indépendant à la demande du Conseil Départemental. 60% des automobilistes roulent à plus de 80 km/h. 25 % des conducteurs surpris à plus de 90 km/h. Une soixantaine de véhicules roulent chaque jour à plus de 110 km/h.

Voilà pourquoi son président Kleber Mesquida se dit favorable à l'installation d'un radar automatisé. La demande a été formulée à l'État en juin dernier. Une réflexion est en cours sur le type de radar. Mais pas question d'installer pour l'instant un giratoire.

Corneilhan n'est pas la seule commune à réclamer un aménagement sur cette portion de route.

Des bandes rugueuses au sol afin d'inciter les automobilistes à ralentir

Le maire de Corneilhan, Bertrand Gelly a été le premier à dénoncer la dangerosité de ce trajet en pleine campagne alors que le trafic s'intensifie chaque année. De nombreuses lignes droites. Pour limiter les excès de vitesse, des bandes rugueuses pourraient être installées au sol, à l'approche des trois carrefours de Corneilhan, afin de faire ralentir les automobilistes.

''Je reste optimiste et ne baisse pas les bras de convaincre le Conseil Départemental d'installer un giratoire'' dit Bertrand Gelly Copier

Le carrefour principal bénéficie d'une bonne visibilité précise le rapport d'enquête et les caractéristiques respectent les recommandations des guides techniques. 24 accidents corporels dont 8 morts ont été recensés par le Conseil départemental ces 10 dernières années sur les 14 kilomètres séparant Béziers à Murviel. Sept concernaient des deux-roues motorisés.

Conformité du carrefour de Tourne à Gauche au référentiel technique-Corneilhan © Radio France - Stéfane Pocher

Il n'y aurait aucun lien de causalité avec l'infrastructure d'après cette expertise. Agir sur la vitesse et sur le comportement des automobilistes à l'approche des carrefours sont donc les priorités pour limiter cette accidentologie.

Des mesurettes pour le maire Bertrand Gely

Ces arguments sont loin de satisfaire Bertrant Gelly craignant d'être exposé à d'autres drames. Des bus scolaires et des transports en communs de l'agglomération de Béziers s'engagent chaque jour sur cet axe.

"Je n'ose pas imaginer quand l'un deux coupera la route à un camion. Ça devient urgent," nous confiait l'élu en avril dernier.

Aux heures de pointe, il faut parfois de longues minutes avant de pouvoir s'engager sur cette départementale, comme nous avons déjà pu le constater.

Mais forcément, le coût pour l'aménagement d'un giratoire est bien plus lourd que de simples bandes rugueuses. Environ 500.000 euros. Mais Corneilhan n'exclut pas de participer à cet investissement.

Malgré cela, le giratoire n'est pas envisagé pour le moment par le Conseil départemental de l'Hérault. Mais cette décision ne serait pas définitive. Au printemps dernier, une pétition avait été lancée par une riveraine et avait recueilli plus de 15.000 signatures.