Pas de glace mais du téflon pour la patinoire de Noël de Chambéry

Chambéry, France

Quand la nuit tombe, les éléphants sont illuminés par la lumière. La patinoire entoure la fontaine, comme une piste d'athlétisme. "Je trouve que ça met en valeur la fontaine des Éléphants" lance Maxine, 9 ans. "On voit des petits éclats de lumière. Quand l’eau coule, on dirait qu’il y a des reflets violets."

84 mètres de long, trois mètres de large

Il n’y pas de glace cette année, mais de grandes plaques de téflon. Peu importe, ça glisse tout autant et la patinoire est belle assurent Alexandre et Fanny : "C’est sûr que ce sera relayé sur les réseaux sociaux. C’est beau avec la fontaine. On va pouvoir poster des photos sur Instagram avec les patins et tout."

A ECOUTER - Philippe Bard, l'adjoint au maire de Chambéry explique pourquoi ce n'est pas de la glace. Copier

Et c'est aussi ça l'objectif. Autour de la patinoire, de nombreux passants prennent des photos. Cette patinoire, Philippe Bard, l'adjoint au maire de Chambéry chargé des commerces, en est fier : "Je trouve que c’est théâtral. On va patiner, et on va voir les éléphants et des milliers de photos sur les réseaux sociaux. _Les éléphants viennent des pays chauds. On patine autour, c’est assez surréaliste_."

La patinoire sera ouverte jusqu'à la fin des vacances scolaire le 5 janvier 2020.