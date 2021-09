Pas de hausse des loyers en 2022 pour les logements sociaux Grand Delta Habitat

Le conseil d'administration de Grand Delta Habitat n'augmentera pas les loyers des 22.000 logements de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Les charges (électricité, gaz) ont augmenté et certains locataires ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

Grand Delta Habitat n'augmentera pas les loyers l'année prochaine. L'organisme HLM a décidé de ne pas appliquer la hausse possible de 0,5% en 2022. Après la pandémie, certains locataires ont perdu leur emploi ou doivent faire face à des hausses des charges. Les associations de locataires apprécient ce gel des loyers et soulignent que l'électricité et le gaz ont fortement augmenté ces derniers mois. Plus de 20.000 logements sont concernés en Vaucluse par ce gel des loyers de Grand Delta Habitat. Sont aussi concernés 3.000 logements dans les Bouches-du-Rhône et 1.000 logements dans l'agglomération de Nice.

Ne pas appliquer la hausse de loyer de 0,5%

Michel Gontard, le président de Grand Delta Habitat n'a pas voulu augmenter les loyers l'année prochaine pour respecter l'esprit solidaire de sa coopérative de logement : "la hausse aurait pu être de 0,5%, soit 500.000 euros pour Grand Delta Habitat. 78% de la population du Vaucluse et du sud de la France est éligible au logement social. Le conseil d'administration a pris à l'unanimité la décision de geler les loyers. Il y a eu les difficultés liées à la pandémie et des effets induits : pertes d'emplois et baisse de revenus. Se greffe sur ces difficultés une spirale infernale de la hausse des prix de l'énergie. Cette décision est inscrite dans notre tradition d'être une coopérative HLM sociale et solidaire"

Les locataires ne peuvent plus faire face à la hausse des loyers

Les associations de locataires CNL, CLCV et CFDT saluent l'initiative de Grand Delta Habitat. Michel Mus, représente les locataires au conseil d'administration de Grand Delta Habitat. Délégué de la CNL, Il demande au gouvernement d'aider les foyers modestes car le gel des loyers ne suffira pas : "il y a eu plusieurs augmentations du gaz pendant l'été, bientôt une augmentation de l'électricité et des carburants. Les locataires ne peuvent pas faire face à ces hausses qui leur sont imposées par un gouvernement qui pense davantage à spolier les familles qu'à remonter leur pouvoir d'achat. Actuellement les charges dépassent le prix du loyer. Il faut que le gouvernement donne des moyens financiers aux organismes de logements sociaux pour éviter ces hausses".