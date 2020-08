Pas de "marée rose" contre le cancer su sein à Caen le 25 octobre prochain

Il n'y aura pas de "marée rose" cette année dans les rues de la ville de Caen. La Rochambelle, cette course à pied contre le cancer du sein à laquelle participent tous les ans entre 15 000 et 20 000 femmes, n'aura pas lieu. En tout cas pas sous sa forme habituelle.

Il n'y aura finalement pas de "marée rose" cette année dans les rues de la ville de Caen. La Rochambelle, cette course à pied à laquelle participent tous les ans entre 15 000 et 20 000 femmes au profit des associations de lutte contre le cancer du sein, n'aura pas lieu. En tout cas pas sous sa forme actuelle. Rien n'est encore définitif mais ce qui est certain c'est qu'après l'annonce de l'annulation du marathon de Paris, c'est la Rochambelle qui va faire à son tour les frais du Covid.

5000 inscriptions

Elle devait avoir lieu le 14 juin dernier . Elle avait, à cause du coronavirus, déjà été reportée au 25 octobre prochain mais la reprise de la pandémie en ce mois d'août rend désormais quasiment impossible son organisation. Tout au moins sous sa forme habituelle. Les organisateurs, qui ont déjà enregistré à ce jour plus de 5000 inscriptions, ne comptent toutefois pas faire l'impasse sur cette édition 2020 . Car comme le dit le Président des Courants de la Liberté, Dominique Le Dret :

le cancer, lui, ne s'est pas arrêté avec le Covid"...

La Rochambelle avait permis l'an passé de reverser près de 100 000 euros aux associations de lutte contre le cancer du sein. Pas question de ne rien donner cette année. Raison pour laquelle les organisateurs vont continuer à prendre les inscriptions et inviter les participantes à courir entre elles au mois d'octobre. Entre copines ou en famille. En petit groupe, en tout cas, pour respecter la distanciation sanitaire. Mais toujours vêtues du tee-shirt rose, édition 2020, qui leur sera remis comme chaque année. La différence c'est qu'il n'y aura pas cet énorme rassemblement qui fait de la Rochambelle une des épreuves féminines les plus importantes en France.

Plus de 50% reversés aux associations

La bonne nouvelle toutefois c'est que, sans les nécessaires frais d'organisation logistique de la course cette année , ce n'est plus 50% du montant des inscriptions qui pourra être reversé aux associations mais beaucoup plus ! Une formule 2020 de la Rochambelle qui sera vraisemblablement actée dans les jours qui viennent, après la tenue prochaine d'un conseil d'administration des Courants de la Liberté . En attendant , continuez de vous inscrire, c'est pour la bonne cause !