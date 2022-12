Pas de match de foot amateur ce week-end en Vaucluse à cause d'injures racistes

Suite à des incidents envers les arbitres et des propos racistes tenus par des joueurs, il n'y aura pas de match de football en Vaucluse ce week-end. La commission des arbitres a décidé de marquer le coup et de ne désigner personne pour encadrer les matchs. Christophe Benoit est le vice-président du District Grand Vaucluse, il regrette ce genre de comportements. "Il y a eu un cas dernièrement, un arbitre aurait subi des propos racistes. Bien-sûr il y a eu un passage en commission et une sanction. D'ailleurs, nous encourageons fortement les arbitres à interrompre les rencontres si il y a des propos racistes."

"Le football ça n'est pas ça"

Selon lui, "le football a toujours été un vecteur d'insertion, il faut que ça redevienne ça ! Il faut que l'on retrouve du bon sens et le plaisir de se retrouver et d'évoluer ensemble chaque week-end. Surtout dans le football amateur, on travaille la semaine alors le week-end, on exerce sa passion, certes contre des adversaires, mais qui sont des gens qu'on n'a pas à détester. Et avec un arbitre qui ne nous est pas hostile et dont on a vraiment besoin ! "

Ils espèrent évidemment ne pas avoir à renouveler ce genre d'action, en attendant des commissions de discipline sont mises en place pour sanctionner les joueurs. Ils peuvent être interdits de jouer pendant plusieurs années selon la gravité des faits.