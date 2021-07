Pas de médaille olympique mais Avoine est très fière de sa gymnaste Carolann Héduit

A 10 000 km de Tokyo, ils n'auraient raté cette finale pour rien au monde. Réunies devant l'écran géant du centre social d'Avoine, une vingtaine de personnes ont encouragé leur jeune prodige avoinaise.

Les entraîneurs Gina et Marc Chirilcenko entourent le papa de Carolann, Pascal Héduit © Radio France - François Desplans

Carolann Héduit, 17 ans et demi, licenciée au club d'Avoine-Beaumont gymnastique, est épatante. Pour ses premières olympiades, elle s'est qualifiée pour les deux finales. Avant l'individuel jeudi à 12h50, elle participait ce mardi à la finale par équipe. Une finale remportée par la Russie. Les Françaises, elles, finissent sixièmes. Pas de médaille certes, mais à Avoine, pas de place pour la déception.

" On est très fier de Carolann. Elle a fait, je pense, l'un des plus beaux mouvements au sol qu'elle ait jamais fait, félicite son entraîneur Marc Chirilcenko. Stressée au début du concours, Carolann a réussi à se libérer sur les trois autres agrès, la poutre, et surtout le sol et le saut.

C'est plein d'émotion, ça donne envie de pleurer, de joie bien sûr", Pascal Héduit, le papa de Carolann, tellement fier de voir sa fille de 17 ans et demi disputer une finale olympique

Dans le public, des membres du club d'Avoine bien sûr, mais aussi deux anciens professeurs d'EPS de Carolann au collège. Et évidemment, le plus stressé et le plus ému d'entre tous, son papa, Pascal : " je suis très très fier d'elle. Après les pleurs de dureté que ça a été, ça donne envie de pleurer de joie. C'est plein d'émotion. Carolann, c'est un vrai métronome, elle est très bien structurée dans sa tête ( toute récente bachelière avec mention ). C'est un bel exemple !"

A 10 000 km de Tokyo, le club d'Avoine-Beaumont gymnastique a encouragé sa prodige Carolann Héduit © Radio France - François Desplans

Et un avenir très prometteur. Pascal sait déjà que sa fille va vivre plein de belles choses. Avec dans un coin de sa tête, déjà les prochaine olympiades dans trois ans. Les plus belles peut-être : Paris 2024.