Pas de miracle cette fois pour le Stade Lavallois

Une semaine après avoir atomisé le Stade de Reims, 5 buts à 2, le Stade Lavallois n'a pas résisté cette fois à un autre cador du championnat de Ligue 2, Strasbourg. Défaite 2 buts à 1.

Pourtant les Mayennais paraissaient être reparti sur la même dynamique que face aux Champenois. Une très bonne première mi-temps ponctuée par le 6e but personnel de Dylan Saint-Louis (41e) n'a pas suffit.

Le tournant du match c'est vraisemblablement ce second but refusé pour un hors-jeu "limite" au même Saint-Louis dans le temps additionnel de la première.

Sermonnés par leur entraineur à la pause les Alsaciens sont revenus sur le terrain avec de bien meilleures intentions et en onze minutes (51e et 62e) ils vont renverser leur hôte.

Un centre de la droite, conclu par Blayac et un autre de la gauche, qui trouve Boutaïb et l'affaire est pliée. Le Stade Lavallois ne s'en remettra pas face à une équipe qui file grand train vers la Ligue 1.

Avec la victoire du Red Star, le nul d'Auxerre et la défaite de Orléans, le Stade Lavallois reste 20e du championnat et voit l'écart se creuser à nouveau. Les joueurs de Thierry Goudet sont maintenant à six points du maintien direct et à quatre points de la place de barragiste.

Feuille de match:

Hautbois - Perrot, Glombard, Afougou, Quitin (Nsikulu 85e) - Coutadeur, Alla (cap) - Saint-Louis (Neyou 72e), Bayard (Mo. Dembélé 63e), Ma. Dembélé, Wissa

Avertissement:

Afougou (15e), Bayard (52e), Glombard (55e) et Ma. Dembélé (87e) pour le Stade Lavallois

Grimm (78e) pour Strasbourg