La mairie de Bordeaux avait annoncé une expérimentation il y a un an, pour empêcher fêtards et urineurs sauvages de s'en prendre aux murs notamment dans le quartier de la Victoire. Des tests de peinture hydrophobe "anti-pipi" ont bien été réalisés. Mais ça n'ira pas plus loin pour l'instant.

Circulez, riverains mécontents et fêtards indélicats, il n'y aura pas de murs anti-pipi à Bordeaux. L'expérience a tourné court. Bordeaux n'imitera pas Hambourg ou San Francisco. Pour trois raisons : juridiques, techniques et de coût aussi, explique la mairie.

Hambourg a déjà testé le principe dans un quartier touristique avec succès - Capture écran dailymotion - Neare TV © Radio France

Plainte des riverains oui, mais il faut l'accord des propriétaires d'immeubles

La municipalité de Bordeaux avance un premier argument : il faut l'autorisation des propriétaires des immeubles pour appliquer ce produit hydrophobe qui agit à la façon "arroseur-arrosé" sur les pieds des fêtards peu respectueux et urineurs sauvages. Et si des riverains ont bien réclamé ces murs anti-pipi, après avoir vu que ça existait à Hambourg, ils ne sont que locataires, et ce ne sont pas eux qui décident, explique l'élue en charge du dossier, Emilie Kuziew.

Trop onéreux ?

Ensuite, il semble que les effets néfastes sur la pierre blonde bordelaise, soient minimes pour l'instant. Mais à plus long terme, la ville de Bordeaux affirme n'avoir aucun recul, 'un point de vue esthétique, mais aussi environnemental.

Enfin, le coût est également un frein. Parmi les trois tests menés, le produit le plus efficace, est aussi le plus cher. Il faut compter 100 euros par m2. Et Bordeaux n'entend pas partager les frais, avec ses administrés, comme ça se fait, à Hambourg.

La Suisse et la Belgique intéressée ?

Si des propriétaires Bordelais sont malgré tout intéressés, ils peuvent prendre contact, avec la municipalité de Bordeaux qui les mettra en lien avec les sociétés belges et américaines qui proposent ces produits. L'élue en charge du dossier explique en tous cas, être très sollicitée, environ deux appels par semaine, depuis la publicité faite autour de cette expérience : des gares, des bâtiments publics sont intéressés à Nantes mais aussi en Belgique ou en Suisse.