Pas de natation dimanche lors du triathlon de Laval

Laval, France

Décidément, la 31e édition du triathlon de Laval ne sera pas comme les autres. La date de l'événement avait changé (passant du mois de juin au mois de septembre). Les parcours de course à pied et de vélo sont totalement nouveaux. Et aujourd'hui, les organisateurs sont contraints d'annuler l'épreuve de natation pour raisons sanitaires. La rivière Mayenne est de couleur verte en raison d'une forte présence d'algues. Mais c'est surtout le taux de cyanobactéries qui est trop important.

Du coup, l'épreuve lavalloise devient un duathlon avec un enchaînement de course à pied, vélo et course à pied pour finir.

Le 31e triathlon de Laval se disputera le dimanche 8 septembre autour du square de Boston.