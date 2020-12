Pas de Noël sacrifié, les Marseillais préparent des fêtes en petit comité

Va-t-on vers un Noël confiné pour éviter la troisième vague ? Alors que le nombre des contaminations quotidiennes ne baisse plus depuis une semaine, l'objectif de 5.000 nouveaux cas par jour s'éloigne au 15 décembre. Date fixée par Emmanuel Macron pour la deuxième étape d'un déconfinement progressif.

Noël sacrifié ou Noël sécurisé ?

Si la grande majorité des Marseillais rencontrés refusent de sacrifier Noël, en revanche la plupart vont s'adapter à la situation sanitaire.

Les Marseillais refusent de sacrifier Noël. Copier

Lucette, 68 ans, sera entourée de ses deux filles et petits-enfants. Au total, la famille sera douze à table, "on va faire comme d'habitude mais avec les gestes barrière" explique la Marseillaise à France Bleu Provence. "On va se réunir, poursuit sa fille Stéphanie, parce que le mal que ça nous fait de ne pas se réunir, quelque part c'est pire".

Peur de la solitude, mais aussi peur d'être contaminé ou peur de contaminer ses proches. Christine fêtera Noël en deux fois pour rassurer ses fils inquiets, "ils ne veulent pas nous transmettre le virus parce que malheureusement ont ne sait pas s'ils sont positifs ou pas. Mais bon, on ne veut pas sacrifier Noël".

Il semble d'ailleurs que les petits tables soient la norme pour ce Noël si singulier. Comme sept Français sur dix selon une étude IFOP, Charlotte, une quadra, réunira uniquement ses plus proches parents, "on sera cinq. On sera plus espacé que d'habitude mais ce ne sera pas le Noël des autres années, c'est sûr. Y'aura les gestes barrière, y'aura pas les embrassades, y'aura pas tout ça !"

"Le problème est d'essayer de mettre le maximum de bonheur dans une petite fenêtre très étroite" - Jean Viard, sociologue

Déconfiné avec le risque de troisième vague en janvier ou laisser les Français profiter des fêtes en famille ? La ligne de crête pour le gouvernement est étroite selon Jean Viard, joint par France Bleu Provence. "C'est très compliqué parce que justement ce virus saute d'une génération à une autre, explique le sociologue, or Noël c'est justement la fête de l'inter-génération et le 31 décembre c'est le moment du débridage alcoolisé, festif, amoureux, érotique, etc. Donc le but c'est comment freiner ces deux moments qui vont faire augmenter le virus mais en même temps faut maintenir un minimum de joie, de bonheur. 20% des Français sont dépressifs. Donc il faut donner tous ces éléments. Après chacun gère. Le problème est d'essayer de mettre le maximum de bonheur dans une petite fenêtre très étroite.