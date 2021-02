Pas de nouveau terminal pour l'aéroport de Roissy : le projet est abandonné

L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle n'aura pas de quatrième terminal. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, l'a annoncé ce jeudi au Monde.

Elle explique que le projet est désormais "obsolète". "Il n’est plus en adéquation avec les enjeux environnementaux, ni avec un trafic aérien ébranlé par la crise sanitaire", précise la ministre.

"Le gouvernement a demandé [à ADP (Aéroport de Paris) d’abandonner son projet et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement".

Le conseil d’administration de Groupe ADP qui gère les aéroports parisiens de Roissy et d’Orly, devrait valider cette décision la semaine prochaine.

Ce projet devait coûter entre 7 milliards et 9 milliards d’euros. Il devait permettre d’accueillir jusqu’à 40 millions de passagers supplémentaires par an en 2037 et accueillir environ 450 vols de plus chaque jour.