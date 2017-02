Pas de nouvelle étoile en Limousin, mais pas de perte non plus, dans le guide Michelin 2017

Il n'y a pas de changement en Haute-Vienne et en Corrèze dans le guide Michelin 2017. Les trois restaurants étoilés conservent leur étoile.

C'est le statu quo cette année : les trois étoilés du Limousin gardent leur étoile. Le plus ancien est le Moulin de la Gorce à La Roche-l'Abeille. Pierre Bertranet, son chef, a obtenu le précieux macaron en 1996. Les deux autres restaurants distingués de la région sont en Corrèze. Il y a le château de Castel Novel à Varetz. L'établissement de Nicolas Soulié a obtenu une étoile en 2010. Le dernier primé est à Brive Il s'agit du restaurant La Table d'Olivier de Fanny et Pierre Neveu. Il a décroché son son étoile en 2014. Les Brivistes, notamment, pourront toutefois trouver juste à côté de chez eux désormais un autre restaurant avec une étoile. L'Imaginaire à Terrasson-Lavilledieu a récupéré son macaron perdu en 2016.