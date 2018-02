621 tables étoilées cette année dans le Guide Michelin, c'est cinq de plus que dans la dernière édition. Il n'y a pas de nouveaux restaurants oirétains ou loir-et-chérien.

Loiret, France

C'est la récompense ultime pour les restaurateurs, parfois le rêve de toute une vie. Les étoiles Michelin, c'est une tradition à la fois redoutée et attendue par les plus grands chefs cuisiniers.

L'édition 2018 du Guide du Michelin a été dévoilée ce lundi 5 février. Elle compte au total 621 restaurants avec au moins une étoile : c'est cinq de plus qu'en 2017.

Dans le Loiret et le Loir-et-Cher, pas de changement. Ces départements comptent toujours respectivement quatre et cinq restaurants dans le Guide Michelin, à savoir : Le Lièvre gourmand à Orléans (1*), L'Auberge des templiers à Bézards (1*), La Gloire à Montargis (1*) et Côté jardin à Gien (1*) dans le département du Loiret.

Cinq tables étoilées dans le Loir-et-Cher

Dans le Loir-et-Cher, deux établissements sont situés à Blois : L'Orangerie du Château (1*) et Assa (1*). Autres établissements avec une étoile : le Grand Hôtel du Lion d'Or à Romorantin et Pertica à Vendôme. Le plus étoilé du Loir-et-Cher : le Domaine des Hauts de Loire à Onzain avec deux étoiles.

Le guide du Michelin édition 2018 sera mis en vente le vendredi 9 février.