Pas de pass sanitaire dans les centres de loisirs : Christian Estrosi fait machine arrière

Le Maire de Nice n'exigera pas de pass sanitaire pour les enfants et adolescents reçus en centre de loisirs. Christian Estrosi indique qu'il sera proposé des tests salivaires aux enfants sur une plateforme dédié au Théâtre de Verdure ou devant les centres.

Le Maire de Nice n'imposera pas de pass sanitaire dans les centres de loisir à partir de mercredi. Selon Christian Estrosi ce qui pourra être demandé "c'est que l'on veuille bien se soumettre à un test salivaire pour les enfants qui viendront au centre sur plusieurs semaines d'affilées ".

Christian Estrosi analyse encore avec son Conseil de Santé la possibilité de les rendre obligatoires, mais pour le moment ces tests seront simplement proposés à la plateforme du Théâtre de Verdure et à l'entrée de nos centres de loisirs et de vacances.

Toujours selon Christian Estrosi, "nous analysons avec les infectiologues du Chu de nice quels sont les risques que nous avons, de ne pas passer par une demande contrainte. Nous analysons au jour le jour. Le conseil va réfléchir à cette possibilité en fonction de la circulation du virus et des risques de fermetures des centres de loisirs."

Selon Nice Matin, ce vendredi 23 juillet, la Ville de Nice aurait adressé un mail aux parents demandant que "dès le lundi 26 juillet 2021, tous les enfants fréquentant un accueil de loisirs devront, au même titre que pour les colonies, présenter au directeur du centre un certificat de vaccination de plus de 7 jours ou un test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 48H ou un certificat de rétablissement de la COVID-19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois A défaut, les enfants ne pourront pas être admis dans nos structures." Finalement ce mail aurait été complété indique le Maire de Nice proposant des tests salivaires.

Plus tard dans la soirée de vendredi, Maître Xavier Frutton Avocat au Barreau de Nice a adressé un courrier au Préfet des Alpes-Maritimes indiquant que cette décision ne relevait pas du pouvoir du maire dès lors qu’il s’agit d’une compétence régalienne.

Un cluster a déjà été détecté dans un des centres de loisirs de la ville de Nice.

