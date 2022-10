Pas de pénurie de carburants en Vaucluse selon les chauffeurs des camions-citernes

Il n'y a pas de pénurie de carburants ! Pas de pénurie de carburants dans les dépôts à Fos-sur-Mer mais les chauffeurs de camion-citerne n'ont pas le temps de réapprovisionner les stations-services assaillies par les automobilistes inquiets. Le phénomène est connu, mais il se vérifie une nouvelle fois en Vaucluse.

Pénurie en station-service car les automobilistes s'affolent

Denis conduit une citerne de 36.000 litres de carburants. Chaque jour, il effectue deux livraisons pour remplir les cuves de la station service d'Auchan Le Pontet. Il parle d'un "cercle vicieux" et explique que "les dépôts à Fos-Sur-Mer ne sont pas à sec : ce qui fait les stations vides, c'est que les gens viennent faire le plein ! Depuis le début de la grève, on livre normalement. C'est un cercle vicieux".

"Les gens voient les stations vides alors ils s'affolent, ils viennent faire le plein." - Denis, chauffeur de camion-citerne

"Nous, on ne peut pas faire davantage de rotation... et donc il y a davantage de stations vides. Nous on livre normalement : j'ai livré ce matin. Je livre à nouveau 36.000 litres de carburant en fin de matinée. Les gens voient une station vide donc pour eux il y a une pénurie, mais le produit est bien dans les dépôts. Il suffit qu'on ait le temps de le livrer, c'est tout", conclut Denis.

