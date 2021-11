Pas de pénurie prévue à Noël dans les magasins de jouets

Les bras chargés de cadeaux à la sortie d'un magasin de jouets de Poitiers, Alicia et son mari s'y sont pris cette année plus tôt que d'habitude pour faire leurs achats de Noël. "On a commencé à regarder ce que l'on pouvait prendre suite à la liste faite par les enfants et on s'est aperçu qu'il n'y avait plus forcément ce que ce que l'on voulait... donc on fait nos courses maintenant comme ça on est sûr d'avoir quelque chose pour les enfants", raconte la jeune femme.

Alors, est-ce qu'il y aura une pénurie de certains jouets sous le sapin pour ce Noël 2021 ? Non, pas de pénurie, répond Xavier Waroquier, le directeur du magasin : "On parle plutôt de décalage de livraison, notamment car le transport maritime pour les jouets fait en Chine à pris beaucoup de retard".

Les Pokémons font partie une nouvelle fois des incountournables à Noël © Radio France - Florent Vautier

Des retards de livraison qui ont poussé beaucoup de clients à venir dans les magasins de jouets. Et il a fallu les rassurer. "On a eu beaucoup de questions au sujet des prétendues pénuries, car cela a été fortement relayé, mais l'inquiétude est clairement démesuré par rapport à ce que l'on attend en terme de stock", explique Xavier Waroquier.

Seul changement d'importance en 2021 par rapport à il y a un an, le prix des jouets, qui augmente. Sur un produit qui coûte 30 euros, son prix sera cette année supérieur d'un euro, soit 31 euros.