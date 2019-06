Pas de perturbation de la première épreuve du bac malgré la grève des enseignants au lycée de Tonnerre

Tonnerre, France

"Croyez-moi, on ne fait pas grève de gaieté de coeur le jour du bac," commence Frédéric Laballe, professeur de philosophie au lycée Chevalier d'Eon de Tonnerre et membre du syndicat Sud Education. "Nous n'avons pas été écouté par notre ministre, et aujourd'hui c'est la valeur du bac qui est menacée", prévient l'enseignant qui a donc fait grève de la surveillance ce matin.

Pas de perturbations des épreuves

Comme lui, ils étaient plus de 50% des enseignants au lycée Chevalier d'Eon de Tonnerre à faire la grève de la surveillance ce lundi, selon les professeurs grévistes. L'académie de Dijon, dont dépend le lycée de Tonnerre, annonce 5% de grévistes seulement ce lundi pour la totalité de l'académie.

Pour autant, l'épreuve de philosophie de ce matin n'a pas été perturbée, car l'Education nationale a réquisitionné du personnel pour assurer la surveillance de l'épreuve.

Des baccalauréats dévalués

Lionel Perreira, qui enseigne les sciences économiques et sociales ajoute que "ce n'est pas une grève égoïste, nous sommes dos au mur aujourd'hui car nous sommes méprisés par le ministère". "Mais c'est une notre lycée et la réussite de nos élèves qui est menacée", ajoute Lionel Perreira.

Les professeurs mobilisés expliquent que la réforme du bac qui rendra le bac "local" selon eux fera perdre de la valeur à l'examen. Pour eux, les lycées comme le lycée de Tonnerre sera forcément défavorisé par rapport aux lycées qui ont une meilleure réputation, ou qui proposent plus de spécialités.