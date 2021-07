Pétards et feux d'artifice interdits à la vente pour le 14-Juillet en Isère

Pour éviter les accidents et les mouvements de foule, la préfecture de l'Isère interdit la vente et l'usage de pétards et feux d'artifice pour le 14-Juillet dans tout le département. En revanche, les spectacles assurés par des professionnels restent autorisés.