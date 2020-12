Pas de porte-à-porte mais un calendrier quand même pour les pompiers de Nancy

Pas de tournée des pompiers dans le Grand Nancy en cette fin d'année. Crise sanitaire oblige, le fameux calendrier des pompiers, imprimé à 25.000 exemplaires, est vendu en ligne ou lors de permanences dans les centres de secours de l'agglomération. Des permanences avaient lieu ce samedi 12 décembre et se poursuivent ce dimanche au centre de Nancy-Joffre, une façon de perpétuer la tradition et d'aider les soldats du feu.

Un calendrier qui a ses inconditionnels. Stéphane et Nathalie sont venus d'Agincourt. Le calendrier prendra place comme les précédents dans le salon. Malgré les restrictions sanitaires, c'était une évidence de faire le déplacement :

"Faire la démarche inverse, c'est une manière de leur montrer qu'on trouve que ce qu'ils font est génial. C'est une façon de les remercier de ce qu'ils font pour tout le monde."

Le contact manque

La vente se déroule également en ligne. Des dons pour l'amicale des sapeurs pompiers de Nancy qui servent à financer notamment l'organisation de moments de convivialité pour les pompiers et leurs familles. D'autant plus important après une si longue crise sanitaire, explique Vincent Buchmann, pompier à la caserne Joffre et membre de l'amicale :

"Quatre centres de secours avec des régimes de garde qui ne se chevauchent pas, donc on se croise très peu. C'est encore plus le cas cette année avec la crise sanitaire. On ne voit quasiment plus personne donc des moments comme ça permettent de recréer certains liens."

Des événements mis en pause avec la crise sanitaire. Cette vente en caserne permet aussi de compenser le manque de contact avec la population. Car pour les pompiers, comme Vincent Buchmann, le porte-à-porte de fin d'année est un moment important :

"On rencontre les gens la plupart du temps au travers des interventions, ce qui rend l'échange particulier car les gens sont dans un moment pas facile. Le moment des calendriers permet de revenir sur un échange humain sorti du contexte des interventions [...] Ca manque cet échange."

Le stand de la caserne Joffre est encore ouvert ce dimanche 13 décembre.