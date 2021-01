Pas de porte-à-porte pour le calendrier des pompiers d'Illange-Bertrange

C'est devenu un rendez-vous de la fin d'année : le fameux calendrier des pompiers. 2020 est décidément à part, car cette année, les soldats du feu n'iront pas faire du porte-à-porte pour les distribuer. A Illange-Bertrange, les pompiers ont fait un calendrier et ils vont eux-même les poster dans les boites aux lettres. Ce sera ensuite aux habitants d'envoyer leur dons à la caserne.

Pas de porte-à-porte

Les pompiers d'Illange-Bertrange ont du trouver un compromis car comme le raconte, Joris André, président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de la commune, ce calendrier était très attendu : "on nous a appelés car certaines personnes s'inquiétaient de ne pas nous voir passer".

Par roulement, les pompiers font donc une tournée des boites-aux-lettres. Le première a eu lieu ce lundi soir.

Les pompiers déposent directement le calendrier dans les boites-aux-lettres © Radio France - Elodie Rabelle

Des consignes sanitaires strictes

Les consignes sanitaires sont claires : on ne toque pas aux portes, on évite le moindre contact. C'est plus prudent, au vu de l'épidémie de Covid-19, mais au dépens du lien social qu'entretiennent les soldats du feu avec la population qui en a parfois besoin "surtout les personnes âgées", précis Joris André, "d'habitude on vient les voir et ils sont contents de discuter avec nous".

L'argent récolté permet aux pompiers d'organiser des évènements et de soutenir leurs vétérans.

Le calendrier des pompiers est accompagné d'un prospectus indiquant la marche à suivre © Radio France - Elodie Rabelle

Les pompiers d'Illange-Bertrange font donc le pari de la confiance. En plus du calendrier, un petit flyer explicatif est fourni dans une enveloppe décorée de leur écusson