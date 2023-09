Pas de prof de français à Château-la-Vallière depuis la rentrée, "l'impression d'être pris pour des cons"

Trop d'attente. Au collège Joachim du Bellay à Château-la-Vallière, 1.700 habitants au nord de Tours, cela fait quatre semaines que trois classes de 6ème, 4ème et 3ème n'ont pas de cours de français, soit 75 élèves sur les 280 que compte l'établissement. L'enseignante titulaire, nommée à la rentrée [et elle-même titulaire en charge des remplacements, ndlr], est en arrêt maladie. Et les parents n'ont pas de visibilité. "On a vraiment l'impression d'être oubliés", confesse Peggy Carré, l'une des parents d'élèves à la tête de la mobilisation, "j'ai reçu hier un message du rectorat à Orléans qui me répond qu'ils sont conscients de l'absence, mais que la professeure est en arrêt jusqu'au 22 septembre. Je lui ai gentiment répondu que nous étions le 26 septembre. On a vraiment l'impression d'être pris pour des cons ! On se moque de nous".

"L'impression que la ruralité, on n'y pense plus beaucoup"

"Je suis inquiète pour le brevet" ajoute Céleste, en 3ème, quand Gabriel, nouvellement arrivé en 6ème, confesse avoir eu du mal à terminer les évaluations de rentrée dans cette matière. "Le ministre a menti" assure Rose - référence à la promesse de Gabriel Attal d'avoir un enseignant devant chaque élève - elle aussi lassée d'avoir des heures de permanence plutôt que des cours de français. Peggy Carré pointe également l'incohérence entre le discours politique et les actes, "on est quand même avec un ministre qui nous dit que le niveau de français est en baisse..."

À cela s'ajoutent d'autres problèmes, qui ne datent pas d'hier mais qui accentuent ce sentiment d'abandon, "ce collège date de 1982, j'y ai fait ma scolarité" raconte Cindy Gaignard, une parent d'élève. "Les peintures sont les mêmes depuis toujours. On nous promet des budgets, et puis les budgets sautent et sont donnés à d'autres collèges." Le maire, Jean-Claude Gauthier, abonde : "que va faire l'Éducation nationale pour rattraper le temps scolaire perdu ? Quand je vois les fermetures de classe en primaire, le manque de profs au collège, on a l'impression que la ruralité, on n'y pense plus beaucoup".

Le rectorat "en contact" avec des contractuels, encore faut-il trouver le bon profil

Contacté par France Bleu Touraine, le rectorat d'Orléans-Tours dit "suivre de très près" la situation à Château-la-Vallière et assure "être en contact" avec des enseignants contractuels. Encore faut-il trouver le candidat idoine, qu'il puisse être disponible en terme d'horaires et de mobilité. Le rectorat reconnaît être en difficulté sur la filière lettres - les réservoirs d'enseignants sont vides - mais assure également faire son possible depuis le début de la rentrée sur l'ensemble des cinq départements, toutes filières confondues : il y avait 357 besoins de remplacements la semaine de la rentrée, il y en avait 165 le 19 septembre.