"Pas de raison de brûler une sorcière et de me séparer du coach", pour le président des Gothiques d'Amiens

France Bleu Picardie : comment qualifiez vous la situation sportive avant ce match contre Chamonix et avant la trêve internationale ?

ⓘ Publicité

Jean-Luc Mention : sur le sportif, on est déçu puisque nos objectifs étaient clairement plus ambitieux que notre résultat actuel. Néanmoins la saison n'est pas finie. L'objectif a été réduit à faire de beaux playoffs. Là dans le classement on peut encore viser la 6e ou 7e place et après, faire une saison assez agréable. Contrairement à d'autres clubs qui vont se disperser encore sur la Coupe de France ou la Coupe d'Europe, nous on a cette chance, entre guillemets de pouvoir se focaliser que sur la Magnus. Donc c'est ce que j'attends de nos joueurs et des entraîneurs, qu'ils soient bien professionnels dans ce sens là.

Anthony Mortas et Eric Medeiros, son adjoints sont-ils toujours les hommes de la situation ?

C'est une question qui passionne le public ! Comme je l'ai déjà dit, il faut prendre des décisions quand cela s'impose, ne rien faire ce n'est pas non plus une solution. D'un commun accord on s'est séparé d'un joueur (Tuukka Rajamäki) qui n'arrivait pas bien à s'intégrer dans l'équipe. On se doit de prendre des risques, tenter des choses et d'essayer de mettre du sang neuf. On l'a déjà fait (Joey West et Dan Gibb) et pour bien finir on fera peut-être rentrer un attaquant, tout en espérant récupérer au plus vite nos blessés.

Donc vous faîtes toujours confiance au coach ?

On a eu une conversation importante tous les deux après les quelques défaites qui viennent de s'enchaîner. J'ai voulu m'assurer de sa gnac et de sa volonté de continuer à animer l'équipe. Je me suis assuré que, de son côté il n'avait pas baissé les bras. Et je me suis assuré également de sa légitimité auprès de ses joueurs, pour savoir si ils continuent à le suivre. Ces choses validées, je n'ai pas de raison aujourd'hui de faire pire que mieux à brûler une sorcière et me séparer d'un coach qui se bat encore et qui a l'adhésion de son équipe. Mais ce sont des choses qui sont évidemment essentielles et qui sont sous surveillance.

Comment recevez-vous la grogne et l'agacement des supporters ?

On préfère tous gagner, moi le premier. Le côté sportif est évidemment décevant, néanmoins, sur le côté partenariat et spectacle, on est au rendez-vous. On rempli le Coliseum, sur l'évènementiel on répond présent et c'est ce que j'attends aussi moi, en tant que président, au delà de l'aspect sportif. Notre budget prévisionnel est bon, équilibré. Et c'est ce qui nous donne à la fin notre budget sur le sportif