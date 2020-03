Coronavirus : pas de randonnée en montagne pour cause de confinement

Malgré les mesures de confinement, la présence de nombreuses voitures garées sur les parkings des départs pour les chemins de randonnées l'atteste, de trop nombreux béarnais et bigourdans conservent leurs habitudes ou veulent profiter de ce repos forcé et du beau temps pour aller en montagne.

Les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne ont commencé à patrouiller pour mener des actions de prévention, mais dès maintenant, ils vont verbaliser.

On va passer à la verbalisation si les gens ne veulent pas comprendre — Le patron du PGHM d'Oloron

Sébastien Locatelli le patron du PGHM explique et met en garde

Même si vous marchez seul et que vous n'avez pas le sentiment de prendre de risque ou d'en faire courir aux autres, c'est interdit. Une simple entorse ou un malaise peuvent obliger les secours à intervenir, ils viendront, mais pendant ce temps ils ne seront plus disponibles pour une urgence liée à l'épidémie, notamment l'hélicoptère. Ensuite, vous allez encombrer des services hospitaliers mobilisés pour le coronavirus, vous ne serez pas prioritaire pour recevoir des traitements anti-douleur et vous augmentez votre risque d'être contaminé.

Pour toutes ces raisons, même si vous habitez en zone montagne, privilégiez vraiment les balades autour de chez vous, en prenant le moins de risques possibles.