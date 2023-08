Pas de record du monde de la chenille à Rieutort-de-Randon en Lozère

3016 personnes pour la chenille de Rieutort-de Randon, commune lozérienne de moins de 900 habitants. Il en fallait 3941 pour battre le record du monde détenu par Rouen, depuis le 12 juin 2023. "On ne l'a pas mais on s'est éclaté réagit l'organisateur Sébastien Coulomb, président de l'association Les Traileurs du Randon. Le plus important, c'était que les gens s'amusent. On fera encore mieux l'année prochaine." C'est Lille, le deux septembre prochain qui tentera de battre un nouveau record lors de la grande braderie.

Record battu pour la danse des canards

Une satisfaction pourtant pour la commune de Rieutort-de-Randon : elle a réussit à réunir 2111 participants pour sa danse des canards organisée également ce mardi. Record battu par rapport à 2022 avec plus d'un millier de personnes supplémentaires.