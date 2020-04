Pas de relégations pour les clubs de rugby de Fédérale 2 et 3 en Limousin

Le 27 mars dernier, la Fédération française de rugby (FFR) a sifflé la fin de la partie pour les rugbymen amateurs du Limousin : la saison n'ira pas à son terme, tous les matchs encore prévu sur les cinq dernières journées sont annulés. La FFR se laissait encore une semaine pour décider ce qu'il adviendrait des montées et des descentes. La décision est prise : pas de relégation, mais des montées.

En Fédérale 3, c'est donc le status quo pour nos clubs limousins : Uzerche est 6ème, Ussel, 7ème, Guéret en 8ème position et Argentat en 9ème place. Ils retournent en Fédérale 3 la saison prochaine.

Par contre, en Fédérale 2, cette décision va en soulager plus d'un : non seulement Saint Junien et Isle, lanternes rouges et en position relégables, échappent à une descente en Fédérale 3, mais l'USSAL Limoges qui faisait la course en tête, devrait rejoindre l'étage supérieur.

Pour décider des montées, les classements de chaque compétition seront "bâtis sur les résultats sportifs obtenus à l'issue des phases qualificatives", précise la FFR qui aura "recours aux péréquations", des calculs prévus dans les règlements pour lisser les effets des matches non joués sur les positions au classement. La publication des classements nationaux est annoncée pour mai, sans plus de précision.

En l'absence de relégation, mais avec les promotions, la Fédérale 1 sera portée à 60 clubs répartis en cinq poules la saison prochaine contre 48 divisés en quatre groupes lors du dernier exercice. De la même façon, le nombre de clubs qui évolueront en Fédérale 2 et 3 augmente également.

Il reste toutefois une inconnue : que va-t-il se passer pour les clubs de Fédérale 1 ? La FFR maintient le principe d'une montée de deux clubs en ProD2, mais elle a engagé un bras de fer avec la Ligue nationale du rugby (LNR), dont le président Paul Goze a demandé à son homologue à la FFR Bernard Laporte de faire l'impasse sur les promotions en ProD2, selon un courrier que s'est procuré Rugbyrama. "Ayant pris acte de la position des clubs professionnels, [la FFR] demande une réunion dès les prochains jours avec les représentants de ces clubs et la LNR", indique simplement la Fédération.