Pas de réouverture du crématorium d'Amiens avant l'été 2022

Le crématorium d'Amiens ne rouvrira pas avant le début de l'été 2022, annonce la Métropole ce mardi soir, après un nouveau test mené ce lundi. Fermé depuis septembre, après un incident sur le système électronique de l'un des deux fours, la Métropole attend de nouvelles pièces pour pouvoir change l'automate du four défectueux. "Mais nous sommes victimes d'un retard de commande : les pièces n'arriveront pas avant l'été", explique Jean Chedru, directeur adjoint du mobilier et de la logistique à Amiens Métropole.

Alors que la Métropole tablait sur la fin du premier trimestre 2022, fin mars, pour reprendre les crémations à Amiens, il faudra attendre un peu plus. Pour empêcher toute nouvelle panne à l'avenir, Amiens Métropole entend mener des travaux d'ampleur : "On va changer l'automatisme du four, indique Jean Chedru, et en faire un système ouvert, contrairement à l'ancien qui ne permettrait l'intervention uniquement du constructeur de ce système. Ce sera maintenant plus flexible, car plusieurs sociétés pourront intervenir en cas de problème." Le coût des travaux est estimé à environ 400.000 euros.

En attendant, les obsèques se déroulent toujours dans d'autres crématoriums de la région - comme Arras, Abbeville ou encore Beauvais. Ces crématoriums ont jusque là pu accueillir les familles endeuillées et les défunts venus de la région amiénoise. Mais un souci d'organisation risque de se poser, car le crématorium de Beaurains, tout près d'Arras, doit fermer fin janvier pour maintenance.