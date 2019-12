Pas de répit pendant les fêtes pour SOS Amitiés à Rennes

Rennes, France

Depuis 50 ans, les bénévoles de SOS Amitiés répondent au téléphone à Rennes, alors que l'association nationale va fêter en 2020 ses 60 ans. Noël, jour de l'an, au beau milieu de la nuit, les "écoutants" sont là pour prendre les appels. En 2018, près de 15.000 personnes ont appelé ce numéro - le 02 99 59 71 71.

Pas plus d'appels à Noël

Paradoxalement, selon Michèle Chaussumier, présidente de SOS Amitiés Rennes depuis 5 ans, il n'y a pas plus d'appels pendant les vacances de Noël que le reste de l'année. En même temps, difficile de juger, "dés qu'on raccroche, ça sonne", concède-t-elle. Ce qui change, c'est la teneur des propos de celles et ceux qui appellent. "Ce qui est sûr, c'est que les gens, au moment des fêtes, se sentent encore plus isolés, assure la présidente. Parce qu'il y a du bonheur autour d'eux".

"Au moment des fêtes, il y a des gens qui nous disent : je ne vois plus mes enfants, je n'ai plus de famille, et qui se sentent encore plus isolés" - Michèle Chaussumier, présidente de SOS Amitiés Rennes

Les bénévoles sont également joignables grâce à un chat, sur internet. Un outil surtout utilisé par les plus jeunes, selon les bénévoles.